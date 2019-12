Skiester Shiffrin wint ook de slalom in Lienz

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de tweede dag op rij een wereldbekerzege geboekt in Lienz. Shiffrin zegevierde zaterdag op de reuzenslalom, een dag later was ze in de Oostenrijkse Dolomieten ook de beste op de slalom. De Amerikaanse was in beide runs de snelste. Met een totaaltijd van 1.48,89 bleef ze Petra Vlhova uit Slowakije 0,61 seconde voor. De Zwitserse Michelle Gisin gaf als nummer 3 al 1,72 seconden toe.

De 24-jarige Amerikaanse heeft nu 64 wereldbekerzeges op haar naam staan, nog achttien minder dan haar landgenote Lindsey Vonn die zich de meeste succesvolle skiester aller tijden mag noemen. De Zweed Ingemar Stenmark leidt bij de mannen de ‘eeuwige’ ranglijst met 86 overwinningen in de wereldbeker.

Shiffrin vierde haar 43e wereldbekerzege op de slalom. Vonn was vooral succesvol op de afdaling, waarop ze ook 43 zeges boekte. Stenmark was het meest succesvol op de reuzenslalom met 46 overwinningen.