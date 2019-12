Stayer Bergsma prolongeert titel op 10.000 meter

Schaatser Jorrit Bergsma heeft bij de NK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 10.000 meter geprolongeerd. De 33-jarige Fries zegevierde voor eigen publiek in een tijd van 12.45,04. Zijn tegenstander Patrick Roest kon hem lang volgen, maar moest in het laatste kwart van de race zijn rivaal laten gaan. Hij finishte als tweede met een tijd van 12.48,59. Het brons was voor Marwin Talsma, die een dik persoonlijk record reed: 12.59,12.

Voor Bergsma was het op deze afstand zijn zesde Nederlandse titel in totaal en zijn vierde op rij. Roest, vrijdag winnaar van de 5000 meter, wacht nog op zijn eerste gouden medaille op de 10.000 meter bij dit toernooi.