Basketballers Lakers rekenen af met Mavericks

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun koppositie in de westelijke divisie van de Amerikaanse NBA verstevigd met een zege van 108-95 op Dallas Mavericks. Anthony Davis was topschutter met 23 punten. Vedette LeBron James noteerde 13 punten, maar ook 13 assists. Een van die assists was de negenduizendste in zijn carrière. Bij de Mavericks was Luka Doncic weer de beste schutter. Hij maakte er 19.

Houston Rockets verloor van New Orleans Hornets: 112-127. De club uit Texas was wel gemankeerd door de afwezigheid van de geblesseerde topspelers James Harden en Russell Westbrook. Voor de Hornets waren Brandon Ingram en Lonzo Ball op dreef, met ieder 27 punten.