Biljarter Jaspers weer de beste op kersttoernooi Zundert

Biljarter Dick Jaspers heeft voor de vierde keer het kersttoernooi driebanden in Zundert op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld versloeg de Belg Eddy Merckx in de finale met 6-5 in sets. Hij trok de laatste en beslissende set met 9-0 naar zich toe.

De 54-jarige Jaspers won het traditionele kersttoernooi vorig jaar ook al. In 1987 en 1996 was de Brabander eveneens de beste in Zundert. Merckx bleef op vier zeges staan. De 51-jarige Belg zegevierde in 2003, 2007, 2009 en 2016 in de Brabantse plaats. Jaspers verkoos de voorbije jaren meestal een wintersportvakantie boven het kersttoernooi.