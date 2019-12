BinckBank Tour start in Dokkum

De BinckBank Tour begint dit jaar in Dokkum. Dat meldt de organisatie van de meerdaagse wielerwedstrijd, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour, maandag.

De openingsetappe op 31 augustus is 170 kilometer lang en trekt door Noordoost-Friesland. Dokkum is zowel de start als finishplaats.

“De BinckBank Tour is al meermaals in Friesland gestart. We zijn er steeds hartelijk onthaald, zowel door de gemeenten als door het publiek. De Friesen hebben al vaker laten zien dat ze niet alleen schaats-, maar ook wielerliefhebbers zijn. In combinatie met de andere activiteiten dat weekend in Dokkum, belooft de ‘Grand Départ’ een groot wielerfeest te worden”, zegt koersdirecteur Rob Discart.

De BinckBank Tour zakt in de dagen na de openingsrit via het midden en het zuiden van Nederland naar België af. Zondag 6 september is de laatste etappe.