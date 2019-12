De Kruijf en Abdelaziz beste volleyballers van 2019

Robin de Kruijf en Nimir Abdelaziz zijn gekozen tot de beste volleyballers van Nederland in 2019. De Kruijf kreeg bij de vrouwen van de jury de voorkeur boven Britt Bongaerts, die wel meer punten ontving van de fans. Abdelaziz was bij de mannen volgens zowel het publiek als de jury de beste volleyballer dit jaar. De 27-jarige aanvoerder van Oranje kreeg de Ingrid Visser Award vorig jaar ook al.

De 28-jarige De Kruijf won met haar Italiaanse club Conegliano niet alleen de landstitel, maar ook het WK voor clubs. In de finale van de Champions League moest ze met Conegliano buigen voor Novara, de club van Celeste Plak. “De Kruijf is zeer succesvol bij haar club, zowel in de nationale als internationale competities”, staat in het juryrapport. “En bij het nationaal team presteerde ze uitstekend en bleef ze overeind, daar waar anderen niet goed presteerden.”

Abdelaziz en De Kruijf ontvangen hun Ingrid Visser Award op 7 januari na de eerste wedstrijd van de volleybalsters op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn tegen Azerbeidzjan. De Kruijf kreeg de prijs in 2013 ook al, vorig jaar werd Laura Dijkema gehuldigd als beste Nederlandse volleybalster.