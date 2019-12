Dubbele zege volleybalsters op Duitsland

De Nederlandse volleybalsters hebben in de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi een dubbele zege geboekt op Duitsland. In Kienbaum, in de buurt van Berlijn, speelden Nederland en Duitsland op twee velden tegelijkertijd twee korte wedstrijden zodat vrijwel alle speelsters in actie konden komen.

De ploeg met Laura Dijkema, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Floortje Meijners, Yvon Beliën, Robin de Kruijf en Myrthe Schoot won met 2-1 (25-23 25-20 22-25). Op het andere veld zegevierden Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Maret Balkestein-Grothues, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Nicole Koolhaas en Kirsten Knip met 3-1: 23-25 25-17 25-21 15-13. Alleen ‘hardhitter’ Celeste Plak bleef bij Oranje aan de kant. Op oudejaarsdag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar.

De volleybalsters bereiden zich onder leiding van de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara nabij Berlijn voor op het OKT van volgende week in Apeldoorn, waar alleen de winnaar zich voor de Olympische Spelen van Tokio kwalificeert.