Keepster Willemsz schiet waterpolosters langs China

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede oefenduel met China in eigen land nipt gewonnen. In zwembad De Vallei in Veenendaal was de ploeg van bondscoach Arno Havenga met 11-10 te sterk voor de Aziatische vrouwen. Het winnende doelpunt kwam enkele seconden voor tijd op naam van keepster Debby Willemsz, die in de slotfase na een time-out van Havenga mee naar voren was gekomen. Uitgerekend de keepster besliste het duel in het voordeel van Oranje.

De periodestanden waren 2-2, 2-2, 3-3 en 4-3. Twee dagen eerder in Rotterdam werd het 10-9 voor Oranje, vooral dankzij een slotoffensief in het laatste kwart.

Sabrina van der Sloot schoot in Veenendaal drie keer raak, Maud Megens nam twee doelpunten voor haar rekening. De andere treffers kwamen van Bente Rogge, Nomi Stomphorst, Iris Wolves, Maartje Keuning en Simone van de Kraats.

De dubbele ontmoeting met China vormde voor de waterpolosters de afsluiting van de voorbereiding op het EK in Boedapest, van 12 tot en met 26 januari. Als Oranje erin slaagt de Europese titel te prolongeren, verzekert het zich ook van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.