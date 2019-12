Nederlandse springruiters naast het podium in Mechelen

De Nederlandse springruiters hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen geen podiumplaats kunnen behalen. Leopold van Asten en Harrie Smolders plaatsen zich wel voor de barrage met twaalf combinaties, maar beiden maakten daarin een springfout. De Duitse Daniel Deusser pakte met Killer Queen VDM de hoofdprijs van 66.000 euro.

Deusser, die al jaren in Mechelen woont, bleef foutloos en was met 41,37 seconden ook veruit het snelst. De Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) eindigde in 44,02 als tweede, de derde plaats was voor de Belg Wilm Vermeir (IQ van het Steentje) in 45,16.

Van Asten klokte met VDL Groep Miss Untouchable 41,69 seconden, maar de combinatie gooide er wel een balk af. Dat gold ook voor Smolders met Monaco, die het parcours aflegde in 42,01. De Nederlanders eindigde respectievelijk als achtste en negende.