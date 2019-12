Schaatser Nuis krijgt aanwijsplek voor WK afstanden

Schaatser Kjeld Nuis mag in februari toch meedoen aan de WK afstanden in Salt Lake City. De selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB heeft de tweevoudig olympisch kampioen een aanwijsplek gegeven voor de 1000 en 1500 meter. Nuis ontbrak de afgelopen dagen vanwege de naweeën van een zware griepaanval bij de NK afstanden in Thialf, waar de tickets voor onder meer de EK en WK afstanden werden verdeeld.

De selectiecommissie heeft Nuis op basis van zijn prestaties in het verleden en dit seizoen een aanwijsplek gegeven. Dat betekent dat Dai Dai Ntab als nummer drie van de NK zijn startbewijs op de 1000 meter moet afstaan aan Nuis, op de 1500 meter geldt dat voor Koen Verweij. Voor de EK afstanden, van 10 tot en met 12 januari in Heerenveen, krijgt Nuis geen aanwijsplek. Ntab en Verweij kunnen daar dus wel rijden op de afstand waarop ze zich hebben gekwalificeerd.