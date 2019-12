Schaatsster Ter Mors geeft niet op na mislukt NK afstanden

Schaatsster Jorien ter Mors heeft de knop al weer omgezet na haar dramatische NK afstanden en is vastberaden zich alsnog te plaatsen voor het WK sprint. “Het wordt als vanouds terug knokken. Ik zal met opgeheven hoofd werken richting het NK sprint voor een ticket voor het WK”, schrijft ze op Instagram een dag na haar mislukte driedaagse in Thialf.

Ter Mors, de olympisch kampioene 1500 meter van Sotsji 2014 en de olympisch kampioene 1000 meter van Pyeongchang 2018, reed bijkans futloos haar rondjes op de NK afstanden. Ze eindigde als zesde op de 500 meter, als tiende op de 1500 meter en werd door twee valse starts gediskwalificeerd op de 1000 meter. Ter Mors wist zich daardoor niet te plaatsen voor de grote titeltoernooien.

Voor het derde en laatste ticket voor het WK sprint, eind januari in Noorwegen, moet ze Nederlands kampioene worden. Ter Mors gaat ervoor, blijkens haar boodschap. “Het maakt niet uit hoe je je voelt. Get up, dress up, show up en never give up.”