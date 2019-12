Veldrijder Van der Poel vervolgt zegereeks in Bredene

Mathieu van der Poel heeft zijn 28e overwinning van dit jaar in het veldrijden behaald. De 24-jarige Nederlander deed dat maandag in het Belgische Bredene bij de Ethias Cross. Dat was een van de vijf crossen die hij nog nooit won. Van der Poel deed een keer eerder mee in Bredene. In 2017 eindigde hij achter Wout van Aert als tweede.

De Belg Tim Merlier kon tot halverwege de koers mee met Van der Poel, maar daarna moest hij hem laten gaan. In de voorlaatste ronde kwam Van der Poel ten val, maar zijn voorsprong was toen al zo groot dat dat niet uitmaakte. “Dat was mijn eigen fout. Door de laagstaande zon miste ik het spoor een beetje. Het was een moeilijk parcours om goede lijnen te vinden”, zei Van der Poel tegen Sporza. “Het was een uniek jaar voor mij. Zo’n jaar zal misschien niet meer voorkomen. Ik geniet er zeker van.”