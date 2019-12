Veldrijdster Brand maakt rentree op nieuwjaarsdag

Veldrijdster Lucinda Brand maakt op nieuwjaarsdag haar rentree. De 30-jarige Nederlands kampioene, die vorige week in Loenhout een wond aan haar onderbeen opliep, testte maandag tijdens een trainingsrit met haar teammanager Sven Nys van Telenet-Baloise Lions hoe het ging. “Alles verliep zeer positief, van de hechtingen heeft ze niet al te veel last meer”, zei Nys.

Brand kwam in de Azencross ten val en blesseerde daarbij haar rechterbeen. Ze klom nog even op de fiets, maar gaf al snel op met een van pijn vertrokken gezicht. De wond moest worden gehecht. Brand stak in goede vorm, want ze had haar laatste twee wereldbekerwedstrijden gewonnen.

De nationaal kampioene van 2018 en 2019 maakt haar rentree bij de GP Sven Nys, de wedstrijd die al sinds 2000 traditioneel op nieuwjaarsdag wordt verreden in Baal, de woonplaats van haar huidige teammanager.