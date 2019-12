Veldrijdster Sanne Cant heeft de Ethias Cross op haar naam geschreven. De Belgische wereldkampioene ontsnapte in de tweede van de in totaal vijf ronden en kwam solo over de finish. De Britse Anna Kay werd tweede, voor de Amerikaanse Rebecca Fahringer. Geerte Hoeke was op de vierde plaats de beste Nederlandse.

Voor Cant betekende het haar tweede zege van het seizoen. Ze won vorige week zaterdag de Waaslandcross.