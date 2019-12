Volleyballers verrassen Slovenië in eerste oefenduel

De Nederlandse volleyballers hebben de eerste van drie oefeninterlands tegen Slovenië gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza klopte de nummer 2 van Europa in Ljubljana met 3-0: 25-22 25-23 25-22. De extra vierde set, die ook nog werd gespeeld, ging met 25-23 naar de Slovenen.

Piazza startte met spelverdeler Wessel Keemink, diagonaal Nimir Abdelaziz, Fabian Plak, Michaël Parkinson, de passer/lopers Thijs ter Horst en Jelte Maan en libero Just Dronkers. De ‘Lange Mannen’ sloegen in iedere set op de beslissende momenten toe. Abdelaziz, weer gekozen tot volleyballer van het jaar in Nederland, was met 26 punten de topscorer van de wedstrijd.

Oranje oefent dinsdag opnieuw in Ljubljana tegen de Slovenen, donderdag treffen beide landen elkaar in Maribor. De twee ploegen gaan daarna door naar Berlijn voor het olympisch kwalificatietoernooi. Nederland begint het OKT volgende week maandag tegen Servië dat Slovenië in september in de EK-finale met 3-1 versloeg.