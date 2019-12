Darter Van Gerwen bereikt weer de WK-finale

Darter Michael van Gerwen kan op nieuwjaarsdag zijn wereldtitel prolongeren. De 30-jarige Brabander bereikte voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van het WK, door de Engelsman Nathan Aspinall met 6-3 te verslaan. Van Gerwen neemt het woensdag in Alexandra Palace op tegen Peter Wright, de Schot die hij zes jaar eerder versloeg in zijn tweede WK-finale.

Op de eerste dag van 2014 rekende ‘Mighty Mike’ met 7-4 af met ‘Snakebite’. Een jaar eerder had Van Gerwen zijn eerste WK-finale verloren, van de Engelse recordkampioen Phil Taylor. Na zijn primeur in 2014 veroverde de kale Brabander ook in 2017 en 2019 de wereldtitel.

Van Gerwen maakte in de halve finale tegen Aspinall geen al te overtuigende indruk. De nummer 1 van de wereld had soms moeite om de triples te vinden. Zo begon hij de partij met een beurt van 43 punten. Aspinall, die voor het tweede jaar op rij de laatste vier had bereikt, nam in de eerste set twee keer een voorsprong. In de beslissende vijfde leg, waarin de Engelsman mocht beginnen, gaf Van Gerwen echter even gas. Hij trok de set naar zich toe door dubbel 16 uit te gooien.

‘The Asp’ wist de stand gelijk te trekken, maar hij liet het in de derde set weer op de beslissende momenten afweten. Van Gerwen kon daardoor een voorsprong van 2-1 nemen. Afstand nemen van de Engelsman lukte echter nog niet. Aspinall kwam weer op gelijke hoogte door 110 uit te gooien.

Beide darters kregen kansen om de vijfde set binnen te slepen en wederom was het Van Gerwen die in de beslissende leg toesloeg. De luide brul waarmee hij de setwinst vierde, verraadde de opluchting bij de Brabander die daarna ook uitliep naar 4-2. Aspinall kwam nog even terug, maar ook in de achtste set ging de beslissende vijfde leg naar de Nederlander. Van Gerwen maakte het karwei vervolgens af en mag daarom op de eerste dag van het nieuwe jaar weer om de wereldtitel gaan strijden.