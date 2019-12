Skispringer Geiger toont vorm voor nieuwjaarsspringen

De Duitse skispringer Karl Geiger heeft zich als beste gekwalificeerd voor het nieuwjaarsspringen van de grote schans in Garmisch-Partenkirchen, de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee.

De 26-jarige Geiger kwam in de kwalificaties op oudejaarsdag tot een afstand van 139 meter en scoorde 142,7 punten. Hij bleef daarmee nipt de Oostenrijker Philipp Aschenwald voor, die een afstand van 140 meter noteerde, maar toch minder punten vergaarde: 142,6.

De Japanner Ryoyu Kobayashi werd derde in de kwalificatie met 138 meter en 140,9 punten. Kobayashi won zondag de eerste wedstrijd uit de tournee in Oberstdorf. Hij is ook de titelverdediger. De Japanner won vorige winter zelf alle vier de wedstrijden van de Vierschansentournee.