Tennistoernooi van Rotterdam strikt oud-winnaar Tsonga

Wilfried Tsonga maakt half februari zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Franse nummer 29 van de wereldranglijst won het evenement in 2017.

Toernooidirecteur Richard Krajicek kijkt na het strikken van de populaire Tsonga tevreden naar het deelnemersveld van het indoortoernooi. Hij ontving eerder het jawoord van Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Bautista Agut en Gaƫl Monfils, respectievelijk de nummers 5, 6, 9 en 10 van de wereld. Ook oud-winnaar Stan Wawrinka komt naar Sportpaleis Ahoy.

“Het is het spelersveld waar wij jaarlijks op mikken. Breed met veel toppers”, zegt hij. “Op die manier is er iedere dag prachtig tennis te zien en is de kans op spannende wedstrijden het grootst. De mix van jong toptalent en gevestigde waarden levert naar verwachting mooie duels op.”

Het toernooi van Rotterdam staat van 10 tot en met 16 februari op de agenda.