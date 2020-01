Basketballers Harden en Westbrook op dreef voor Rockets

De basketballers van Houston Rockets hebben de ‘topper’ tegen Denver Nuggets in de Western Conference van de NBA gewonnen met 130-104. James Harden en Russell Westbrook blonken uit bij de Rockets met respectievelijk 35 en 28 punten.

Houston revancheerde zich voor de nederlaag bij Denver in november. De Nuggets wisten toen topschutter Harden goed af te stoppen. Maar dat was op oudejaarsavond in Houston wel anders. De Rockets waren niet te stuiten en Harden kon naar hartenlust scoren.

De twee ploegen zijn aan elkaar gewaagd dit seizoen. De Nuggets staan tweede in de stand met 23 zeges tegen 10 nederlagen, de Rockets bezetten de vierde plaats met 23 overwinningen tegen 11 verliesbeurten.