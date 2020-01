Darter Van Gerwen gaat voor vierde wereldtitel

Voor Michael van Gerwen telt maar één ding als hij om 20.10 uur het podium van een uitverkocht Alexandra Palace opstapt. Hij wil in de finale tegen de Schot Peter Wright voor de vierde keer wereldkampioen worden.

‘Mighty Mike’ veroverde de wereldtitel in 2014, 2017 en een jaar geleden. Hij stond in 2013 eveneens in de WK-finale, maar verloor toen van Phil Taylor die zijn succesvolle loopbaan inmiddels heeft beëindigd.

De 30-jarige Van Gerwen kwam in de aanloop naar de finale nauwelijks in de problemen. Toch is hij ontevreden over zijn spel. “Ze hebben de echte Van Gerwen nog niet gezien”, beseft hij. “Want dan hebben ze pas echt een probleem.”

Van Gerwen versloeg Wright zes jaar geleden in zijn eerste WK-finale. “Hij gooit niet graag finales tegen mij. Peter heeft al vaak pijlen gehad om de wedstrijd uit te gooien, maar die wist hij dan steeds niet te benutten”, blikt de Brabander vooruit op zijn eindstrijd tegen de kleurrijke Schot. Maar ook Wright heeft vertrouwen in een goed resultaat. “Ik heb eindelijk het gevoel dat ik klaar ben voor de wereldtitel”, zegt hij.

De wereldkampioen ontvangt in Londen een cheque van 586.000 euro, voor de verliezer ligt 234.000 euro klaar.