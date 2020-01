Darter Van Gerwen vol vertrouwen voor WK-finale in Londen

Darter Michael van Gerwen heeft voor het begin van de WK-finale tegen Peter Wright in Londen zijn grote vertrouwen uitgesproken op een goede afloop. “Je hoeft niet te hopen op een overwinning voor mij, ik ga het gewoon doen”, sprak de 30-jarige Brabander tegen een verslaggever van RTL7. “Peter is een goede en complete darter, maar maakt vaak wat foutjes op de beslissende momenten. Als ik goed ben, win ik.”

Wright verloor in 2014 in zijn eerste WK-finale met 7-4 van Van Gerwen. “Ik heb sindsdien veel geleerd”, zei de 49-jarige Schot, die het tot dusver op mentaal gebied vaak in grote finales liet afweten. “Ik ben ook een ander mens geworden. Vooral op dit toernooi heb ik het gevoel gekregen dat ik van iedereen kan winnen. Ik geloof in mezelf. Het zal in de finale opnieuw vooral om mentale kracht draaien.”

Van Gerwen, die de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019 veroverde, speelde tot dusver 78 wedstrijden tegen Wright en won in die reeks 59 keer.

De WK-finale in het uitverkochte Alexandra Palace begint om 20.15 uur.