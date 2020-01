Dartster Sherrock krijgt wildcard voor Premier League

De Engelse dartster Fallon Sherrock, die bij het voorbije WK in Londen historie schreef, mag in het komende seizoen in de Premier League haar opwachting maken. De 25-jarige Britse heeft als eerste vrouw een wildcard gekregen voor deelname aan de tweede speelavond in Nottingham (13 februari). Sherrock zorgde voor wereldnieuws door vorige maand als eerste vrouw bij het WK van een man te winnen. Ze strandde uiteindelijk in de derde ronde. Na haar laatste optreden eind vorige week in Londen ontving ze al een uitnodiging voor de World Series of Darts.

De proforganisatie PDC maakte woensdagavond na de WK-finale tussen de Schot Peter Wright en de onttroonde wereldkampioen Michael van Gerwen (7-3) de deelnemers aan de lucratieve competitie bekend. Naast de twee WK-finalisten zullen Gerwyn Price, Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en Glen Durrant in actie komen.

De Premier League begint op 6 februari in Aberdeen. In het Rotterdamse Ahoy worden twee ronden afgewerkt (25 en 26 maart). Na zestien speelavonden volgt op 21 mei in Londen de ontknoping.