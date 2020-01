Gary Hekman heeft in Enschede de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. Na 150 ronden was de 31-jarige schaatser van AB Vakwerk de sterkte in de eindsprint.

Op enige afstand kwam Sjoerd den Hertog als tweede over de finish. De onttroonde Arjan Stroetinga, recordhouder met zeven overwinningen, moest genoegen nemen met brons.

Voor Hekman was het zijn eerste titel op dit onderdeel.