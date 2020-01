Veldrijder Van der Poel opent jaar met zege

Ook in het nieuwe jaar gaat Mathieu van der Poel gewoon door met winnen in veldritten. De regerend wereldkampioen zegevierde overtuigend in de Grote Prijs Sven Nys in Baal, een cross uit de reeks om de DVV Trofee. Hij boekte al zijn zeventiende crosszege van deze winter.

Van der Poel droeg voor het eerst de namen van zijn nieuwe sponsors op zijn regenboogtrui. De bedrijven Alpecin en Fenix hebben voor veel geld de sponsoring van Corendon en Circus overgenomen.

Van der Poel keek het de eerste ronden even aan en reed een tijdje samen met Eli Iserbyt aan de leiding. Toen de Sportman van Jaar in de derde ronde venijnig aanzette, was de beste Belg van dit seizoen gezien. Van der Poel bouwde in korte tijd een voorsprong op die voor zijn concurrente niet meer te overbruggen was. Hij kwam over de finish met een voorsprong van 23 seconden op Iserbyt. De Brit Tom Pidcock werd derde, vlak voor Corné van Kessel.