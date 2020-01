Veldrijdster Alvarado oppermachtig in Baal

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar nieuwe sponsors meteen verwend met een fraaie zege. De Nederlandse belofte was niet te stuiten in de eerste cross van het nieuwe jaar, de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Ze reed oppermachtig naar de winst.

Nederlands kampioene Lucinda Brand eindigde als tweede op bijna een minuut achterstand, Annemarie Worst werd kort achter Brand derde.

Alvarado reed voor het eerst in de kleuren van Alpecin-Fenix, de twee bedrijven die voor veel geld de sponsoring van Corendon en Circus hebben overgenomen. De ploeg wil overigens vooral uitpakken met Mathieu van der Poel, de wereldkampioen veldrijden die ook in Baal in actie komt.