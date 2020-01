Darter Van Gerwen stapt over op andere pijlen

Darter Michael van Gerwen gaat met nieuwe pijlen het nieuwe jaar in. Een dag na de verloren WK-finale in Londen ondertekende de 30-jarige Brabander een vijfjarig contract bij Winmau, een bekende Britse producent van dartborden en -pijlen. Van Gerwen gooide altijd met materiaal van XQ Max.

De nummer 1 van de wereldranglijst krijgt door zijn sponsordeal met Winmau niet alleen nieuwe pijlen, maar ook zijn kleding komt er wat anders uit te zien. Zwart en limegroen blijven wel de basiskleuren.

Van Gerwen moest op nieuwjaarsdag in de finale van het WK zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright, die met 7-3 won. De onttroonde wereldkampioen vertelde na zijn nederlaag al dat hij eerst nog wat verplichtingen in Engeland had en daarna mogelijk even op vakantie gaat. Op donderdag 6 februari begint de Premier League of Darts in Aberdeen.