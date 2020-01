Handballer Remer zette alles opzij voor droomtoernooi

Tim Remer wil er niet aan denken dat hij misschien niet meegaat naar het EK handbal. Die kans bestaat omdat bondscoach Erlingur Richardsson nog vier spelers uit zijn twintigkoppige selectie moet schrappen. “Over mijn lijk. Dat gaat me niet gebeuren’’, zegt de routinier van het Nederlands team voor vertrek naar Zwitserland, waar de handballers hun laatste oefentoernooi afwerken.

De 34-jarige Remer speelde in 2003 al zijn eerste interland. Hij groeide uit tot een vaste waarde op de linkerhoek en was er altijd bij, ook al die teleurstellende momenten dat Oranje zich weer niet wist te plaatsen voor een EK of WK. Maar precies die vreugdevolle wedstrijd in juni van het afgelopen jaar, waarin de Nederlandse mannen door een zege op Letland voor het eerst deelname aan het EK afdwongen, was de Spijkenisser er niet bij.

Remer was nog volop aan het revalideren van een zware knieblessure, opgelopen in februari 2018 bij zijn toenmalige club TuS N-Lübbecke en die het einde van zijn profcarrière in Duitsland betekende. “Maar voor mij telde maar één ding toen de ploeg zich plaatste voor het EK; linksom of rechtsom, ik ga zorgen dat ik fit word en ik ga mee naar dat EK. Dat is altijd mijn ultieme droom geweest.’’

Het tekent de sportman in Remer, die zich de afgelopen maanden bij de Drentse club Hurry Up dagelijks in het zweet werkte om ‘zijn’ droom te verwezenlijken. “Als sportman wil je altijd het hoogst haalbare en het EK is het hoogst haalbare voor deze ploeg. Ik ken al die jongens uit de selectie, heb al die jaren met ze gespeeld, ik wil erbij zijn. Ik kreeg na die wedstrijd tegen Letland ook meteen appjes van die gasten: ‘en nu fit worden’.”

En fit is Remer. Hij speelde afgelopen weken alweer mee tijdens de oefenstage richting de titelstrijd en is ervan overtuigd dat Richardsson niet om hem heen kan en hem meeneemt naar het Noorse Trondheim, waar Oranje vanaf 9 januari zijn drie groepswedstrijden afwerkt. “Ik breng ervaring mee en dat is belangrijk in dit team. Vooral om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Je kunt een wedstrijd 55 minuten goed spelen en het dan in de laatste 5 minuten nog verknallen. Juist in die fase kunnen de ervaren jongens het verschil maken.”