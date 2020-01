Handballers willen stunten op hun eerste EK

Het Nederlands mannenhandbalteam speelt deze maand voor het eerst mee op het Europees kampioenschap en krijgt meteen een loodzware opgave. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson treft in de groepsfase meteen Spanje en Duitsland, de kampioenen van respectievelijk 2018 en 2016.

“Het is duidelijk dat we niet tot de favorieten horen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen presteren tegen deze toplanden. Als wij een hele wedstrijd ons beste spel kunnen vasthouden, is een stunt mogelijk’’, zegt international Luc Steins.

Het EK voor de mannen wordt in drie landen afgewerkt: Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Oranje speelt zijn drie groepswedstrijden in het Noorse Trondheim, te beginnen op 9 januari tegen Duitsland. Daarna komt Letland en dan volgt Spanje. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. ‘’Ik heb geen doel gesteld. Wij moeten niet verder kijken dan de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Die moeten we zo goed mogelijk spelen’’, aldus bondscoach Richardsson.