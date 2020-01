Tennisser Kyrgios gaat slachtoffers bosbranden helpen

Nick Kyrgios komt in actie voor de slachtoffers van de bosbranden die al enige tijd in Australië aan de gang zijn. De Australische tennisser gaat onder meer 200 Australische dollars (125 euro) per ace, geslagen tijdens de toernooien in de Australische zomer, doneren.

De nummer 30 van de wereld, ook wel bestempeld als de bad boy van het circuit, wil meer doen om zijn getroffen landgenoten hulp te bieden. Op nieuwjaarsdag riep hij tennisbond Tennis Australia en de Australian Open al op tot het spelen van een demonstratiewedstrijd, met als doel het ophalen van zoveel mogelijk geld.

De 24-jarige Kyrgios begint zijn seizoen tijdens de ATP Cup, een nieuw landentoernooi in drie Australische steden. Op 20 januari doet hij mee aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is een gebied dat anderhalf keer zo groot is als België afgebrand. Honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan.