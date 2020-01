Tennisster Clijsters: misschien win ik geen enkele wedstrijd

Tennisster Kim Clijsters verwacht over enkele weken haar rentree te maken. Hoe die uitpakt is voor de 36-jarige Belgische onduidelijk. “Misschien win ik wel geen enkele wedstrijd”, zegt ze in een interview met de Britse krant The Telegraph.

Het idee om terug te keren is echter al een jaar geleden ontstaan. Clijsters: “Ik ben me al een tijdje aan het voorbereiden. Afhankelijk van hoe mijn lichaam op de inspanningen reageert, ga ik nog twee tot vier jaar door. Maar veel toernooien ga ik niet spelen. Waar ik in actie kom, is vooral afhankelijk van de schoolperiodes van mijn kinderen.”

Clijsters, vier keer winnares van een grand slam, heeft drie kinderen. Ze wil begin maart in het toernooi in het Mexicaanse Monterrey haar rentree maken na ruim zeven jaar afwezigheid.