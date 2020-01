Volleyballers met nederlaag naar Berlijn

De Nederlandse volleyballers hebben de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi afgesloten met een nederlaag. Oranje moest in Maribor met 3-1 buigen voor Slovenië, de verliezend finalist van het laatste EK. De ‘Lange Mannen’ wonnen drie dagen eerder in Ljubljana het eerste duel met de Slovenen verrassend met 3-0, een dag later won het gastland met 3-1.

Bondscoach Roberto Piazza koos in de laatste oefenwedstrijd richting het OKT in Berlijn voor een basisploeg bestaande uit Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Tim Smit, Michaël Parkinson, Jelte Maan, Thijs ter Horst en libero Just Dronkers. Oranje verloor de eerste set met 26-24, maar pakte de tweede met 25-16. De nummer 2 van Europa trok de wedstrijd daarna alsnog naar zich toe: 25-22 31-29. Abdelaziz was de topscorer bij Oranje met achttien punten.

De mannen van Piazza starten het OKT maandag tegen Servië, de kampioen van Europa. Daarna volgen duel met Bulgarije en Frankrijk. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Spelen in Tokio.