Volleybalsters winnen ook laatste duel met Duitsland

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun laatste oefenduel met Duitsland in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara zegevierde in Kienbaum met 3-2. Oranje moest zich wel terugknokken van een achterstand, want de eerste set ging met 25-23 naar het gastland.

De volleybalsters wonnen de daaropvolgende twee sets met 25-14 en 25-21. De vierde set ging met 29-27 naar Duitsland, maar de beslissende set was voor Oranje: 25-17. Omdat het een oefenduel was, ging de laatste set ook tot 25 punten en niet zoals gebruikelijk tot 15.

Celeste Plak deed weer mee bij Oranje. Plak was tijdens de vorige duels met Duitsland aan de kant gebleven vanwege achillespeesklachten. Maandag oefenden de landen op twee velden tegelijk tegen elkaar. Beide Nederlandse formaties wonnen (3-1 en 2-1). Op oudejaarsdag was Oranje met 4-1 te sterk voor Duitsland. Volgende week is het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn.