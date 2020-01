Bobsleeër De Bruin zestiende bij wereldbeker Winterberg

Bobsleeër Ivo de Bruin is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg op de zestiende plaats geëindigd in de viermansbob. De Bruin, met remmers Janko Franjic, Joost Dumas en Dennis Veenker, moest over twee runs 1,38 seconden toegeven op de Duitse winnaar Francesco Friedrich. De Duitser Nico Walther werd tweede. De Letse bobsleeër Oskars Kibermanis voorkwam een geheel Duitse podium.

De Nederlandse bob zette in de eerste run de achttiende tijd neer en verbeterde zich in de tweede afdaling met de veertiende tijd. Voor De Bruin was dit het eerste optreden dit seizoen in de wereldbeker. De wedstrijden in december in het Amerikaanse Lake Placid had hij overgeslagen.