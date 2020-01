Handballers verliezen oefenwedstrijd van Tunesië

De Nederlandse handballers hebben de eerste wedstrijd op de Yellow Cup, een handbaltoernooi in Zwitserland, verloren. De handballers van bondscoach Erlingur Richardsson gingen met 30-29 onderuit tegen Tunesië.

Oranje speelt het toernooi in het Zwitserse Winterthur als voorbereiding op het Europees kampioenschap deze maand. De handballers spelen na Tunesië nog zaterdag tegen Oekraïne en zondag tegen Zwitserland. Ze starten het EK op 9 januari met een wedstrijd tegen Duitsland. Het is voor de handballers de eerste keer dat ze deelnemen aan het EK. Na Duitsland nemen ze het in de groepsfase nog op tegen Letland en Spanje.

De handballers van Richardsson gingen tegen Tunesië met 13-12 de rust in en liepen in de tweede helft zelfs uit naar een voorsprong van vijf treffers. De Noord-Afrikanen kwamen echter terug en wonnen met één doelpunt verschil uit een strafworp.

Kort daarvoor had Alec Smit de kans gekregen om Oranje bij 29-29 op voorsprong te zetten. Zijn schot werd echter gestopt door de Tunesische doelman.

Kay Smits en Bobby Schagen waren de topschutters bij Oranje met beiden vijf treffers.