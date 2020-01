Nederlandse zwemtop naar topserie in China

De Nederlandse zwemmers Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arno Kamminga nemen in januari deel aan de FINA Champions Swim Series in China. Die vinden plaats op 14 en 15 januari in Shenzhen en op 18 en 19 januari in Peking.​

De FINA Champions Swim Series, die vorig jaar voor het eerst werden gehouden, zijn wedstrijden waarvoor alleen een aantal van de beste zwemmers van de wereld per onderdeel worden uitgenodigd. Er worden direct finales worden gezwommen, met steeds vier zwemmers.

Hoofdcoach Marcel Wouda van de Nederlandse zwembond is blij met de uitnodigingen: “Deze wedstrijden bieden onze zwemmers een geweldige kans te racen tegen zwemmers die ze waarschijnlijk ook in de olympische finales tegen gaan komen. Zeer waardevol om in deze fase van de opbouw richting Tokio deze uitdaging aan te gaan.”