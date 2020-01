Van der Poel maakt opwachting in Ronde van Catalonië

Mathieu van der Poel maakt in maart zijn opwachting in de Ronde van Catalonië. Zijn nieuwe ploeg, Alpecin-Fenix, heeft een wildcard in ontvangst genomen. Dat werd bekendgemaakt tijdens de ploegenpresentatie in Hoofddorp. Voor Van der Poel (24) wordt het zijn debuut in een rittenkoers in de WorldTour.

De Ronde van Catalonië wordt van 23 tot en met 29 maart verreden. De start is twee dagen na Milaan-Sanremo. Voor die wedstrijd in Italië heeft de ploeg een wildcard aangevraagd, evenals voor Strade Bianche.

De wielerwedstrijd in Catalonië werd vorig jaar gewonnen door de Colombiaan Miguel Ángel López.