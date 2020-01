Harden leidt Rockets naar zege in basketbalcompetitie NBA

Houston Rockets heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA vooral dankzij de grote inbreng van James Harden gewonnen van Philadelphia 76ers. Het duel in Houston eindigde in 118-108. Harden was goed voor 44 punten, 11 rebounds en 11 assists.

Clint Capela was met 30 punten en 14 rebounds eveneens op dreef bij de thuisploeg. Voor de club uit Philadelphia was het de vierde nederlaag op rij na de sensationele zege tegen Milwaukee Bucks, de koploper in de Eastern Conference, op eerste kerstdag.

Los Angeles Lakers behaalde de vierde overwinning op rij. De ploeg van sterspeler LeBron James versloeg voor eigen publiek New Orleans Pelicans met 123-113. Anthony Davis blonk uit bij de thuisclub met 46 punten en 13 rebounds. James beƫindigde het duel met 17 punten, 15 assists en 8 rebounds.