Marathonschaatser Hoolwerf disciplinair geschorst

Marathonschaatser Willem Hoolwerf mag zaterdagavond niet meedoen aan de negende wedstrijd om de KPN Marathon Cup. Hij is door zijn eigen ploeg AB Vakwerk geschorst wegens wangedrag tijdens de NK marathon op kunstijs, afgelopen woensdag in Enschede.

“Op beelden die wij hebben gekregen is te zien dat Willem de voet van Jordy Harink aantikt. Gelukkig leidde dit niet tot een valpartij, maar als team vinden we dit soort acties ontoelaatbaar. Het marathonschaatsen is een sport waarin we elkaar tot het uiterste dwingen, maar alleen met de benen. Als Team AB Vakwerk hebben we daarom ook besloten om Willem voor de wedstrijd in Heerenveen te schorsen en bieden we onze excuses aan”, laat de ploegleiding weten.

Hoolwerf (25) beseft dat hij te ver is gegaan. “Ik zie in dat dit echt niet kan. Het is slecht voor de sport en het had slecht kunnen aflopen voor Jordy. Ik deed het in een opwelling, in het heetst van de strijd. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor deze actie richting Jordy en zijn team.”

Gary Hekman, ploeggenoot van Hoolwerf, won de Nederlandse titel.