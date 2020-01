Nadal en Djokovic starten met zege in ATP Cup

Rafael Nadal en Novak Djokovic zijn het nieuwe tennisjaar succesvol begonnen. De nummers één en twee van de wereldranglijst leidden hun land tijdens de ATP Cup in Australië naar winst in de eerste groepswedstrijd.

Nadal zette Spanje in het duel met Georgië op een beslissende voorsprong van 2-0. De aanvoerder van het mondiale klassement klopte in Perth in de tweede partij Nikoloz Basilasjvili in twee sets: 6-3 7-5. Roberto Bautista Agut was in de eerste partij veel te sterk voor Aleksandre Metreveli: 6-0 6-0. In de andere groepswedstrijd zegevierde Japan met 3-0 over Uruguay.

Djokovic zorgde in het duel met Zuid-Afrika in Brisbane voor het tweede winstpunt van Servië. De nummer twee van de wereld versloeg Kevin Anderson in een spannende wedstrijd: 7-6 (5) 7-6 (6). Dusan Lajovic bleef in de eerste partij Lloyd Harris de baas: 3-6 7-6 (4) 6-3. In de andere groepswedstrijd won Frankrijk met 2-1 van Chili. Benoît Paire en Gaël Monfils haalden in het enkelspel de overwinning binnen.