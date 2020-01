Noorse skispringer Lindvik zegeviert ook in Innsbruck

De Noorse skispringer Marius Lindvik (21) heeft ook de derde wedstrijd van de Vierschansentournee weten te winnen. Na zijn zege van woensdag, nieuwjaarsdag, in Garmisch-Partenkirchen was hij ook de beste in Innsbruck.

Lindvik kwam in Oostenrijk tot sprongen van 133 en 120,5 meter, evenals de Pool Dawid Kubacki. De Noor kreeg 253,3 punten voor zijn twee sprongen, Kubacki 1,3 minder. De Noor Daniel-André Tande werd derde.

De Japanner Ryoyu Kobayashi stelde teleur en werd slechts 14e. De winnaar van alle vier de wedstrijden tijdens de vorige editie kwam tot 122 en 120 meter en moest genoegen nemen met 229,8 punten.

Maandag wordt de Vierschansentournee afgesloten in Bischofshofen, dat eveneens in Oostenrijk ligt.