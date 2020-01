Skiester Vlhová doorbreekt zegereeks Shiffrin op de slalom

Voor het eerst in bijna een jaar heeft de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin een ‘nederlaag’ moeten incasseren op de slalom. Na zes wereldbekerzeges op rij op haar favoriete onderdeel werd Shiffrin in Zagreb verslagen door Petra Vlhová. De 24-jarige Slowaakse was in beide runs de snelste.

Vlhová, de wereldkampioene op de reuzenslalom, zegevierde in 1.57,98. De Slowaakse was ook veel sneller dan Shiffrin, die 1,31 seconden moest toegeven. Katharina Liensberger uit Oostenrijk eindigde als derde op 3,49 seconden van de winnares.

Vlhová was op 8 januari vorig jaar ook de laatste die Shiffrin had verslagen op de slalom, toen in Flachau. Daarvoor had de 24-jarige Amerikaanse zeven wereldbekerslaloms achter elkaar gewonnen. Na haar zeldzame ‘nederlaag’ in Flachau was de tweevoudig olympisch kampioene weer ongenaakbaar op het nummer waarop ze bij de afgelopen vier WK’s de wereldtitel pakte.