Terpstra en Keisse houden de leiding bij zesdaagse in Ahoy

Wielrenners Niki Terpstra en zijn Belgische partner Iljo Keisse staan ook na de tweede dag van de zesdaagse in Rotterdam aan de leiding. Het duo heeft nog altijd een ronde voorsprong op de concurrentie. Terpstra en Keisse wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan op de tweede plaats. Zij hebben 132 punten, dertig meer dan Terpstra en Keisse, maar wel met een ronde achterstand.

Roger Kluge en Theo Reinhardt, de regerend wereldkampioenen op de koppelkoers, staan derde met 116 punten. De Duitsers wonnen de tweede koppelkoers van de avond voor Stroetinga en Havik. De eerste koppelkoers van de tweede dag was geƫindigd in een zege voor Jan-Willem van Schip met zijn Belgische partner Moreno De Pauw.