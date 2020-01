Van der Poel opnieuw de sterkste in Gullegem

Mathieu van der Poel heeft net als vorig jaar de veldrit in Gullegem op zijn naam geschreven. De favoriet van Alpecin-Fenix reed halverwege de wedstrijd weg bij de concurrentie en liet Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel, respectievelijk de nummer 2 en 3, ver achter zich.

De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die recent terugkeerde na blessureleed, werd vierde. Voor Van Aert was het pas zijn tweede veldrit van het seizoen na de wedstrijd van vorige week vrijdag in Loenhout, waar hij als vijfde finishte.

Van der Poel (24) schudde in de vijfde ronde een kopgroep van vier, met Van Kessel, Vanthourenhout en Van Aert, af en soleerde naar de zege. Van der Poel blijft zo nagenoeg onklopbaar in het veldrijden. Hij boekte in Gullegem al zijn achttiende seizoenszege.