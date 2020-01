Bertens dubbelt met mondiale nummer 1 Barty in Brisbane

Tennisster Kiki Bertens doet op haar eerste toernooi van 2020 ook mee in het dubbelspel. Ze vormt in het Australische Brisbane een koppel met de Australische publiekslieveling Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.

In 2018 won Bertens het dubbelspeltoernooi in Brisbane, destijds samen met Demi Schuurs. In datzelfde jaar vormde Schuurs ook een aantal keer een duo met Barty en zij wonnen toen de toernooien van Rome en Montreal.

Bertens en Barty, ongeplaatst, treden maandag in de eerste ronde aan tegen Anett Kontaveit uit Estland en de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Schuurs doet ook mee in Brisbane, samen met de Tsjechische Kveta Peschke.