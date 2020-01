Franse skiër Noël pakt zege op slalom in Zagreb

De Franse skiër Clément Noël heeft de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Zagreb gewonnen. De 22-jarige Fransman was na twee runs 0,07 seconde sneller dan de Zwitser Ramon Zenhäusern. De Italiaan Alex Vinatzer finishte op 0,29 seconde als derde.

Zenhäusern had de snelste tijd neergezet in de eerste manche. De Oostenrijker Michael Matt was net iets langzamer. Hij maakte in de tweede run echter een fout en haalde de finish niet. Noël had de vierde tijd na de eerste slalom, maar was in de tweede run net iets rapper dan Zenhäusern die daarin slechts de zestiende tijd op de klok bracht.

De Belgische skiër Armand Marchant zette de beste tijd neer in de tweede run. Dat bracht hem uiteindelijk op de vijfde plaats. Het is het beste resultaat ooit voor Marchant en de beste prestatie van een Belgische skiër in de wereldbeker.