Handballers verliezen laatste oefenduel van Zwitsers

De Nederlandse handballers hebben de laatste oefenwedstrijd op de Yellow Cup, een vierlandentoernooi in Zwitserland, verloren. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson ging met 31-27 onderuit tegen het gastland. Oranje had eerder verloren van Tunesië en gewonnen van Oekraïne en eindigt het toernooi als derde.

De ploeg van Richardsson ging in de eerste helft nog enkele keren aan de leiding, maar keek bij rust tegen een achterstand van 16-13 aan. In de tweede helft hielden de Zwitsers de voorsprong vast. Kay Smits was topscorer bij Oranje met twaalf treffers. Bobby Schagen scoorde vijf keer.

De handballers speelden het toernooi in de Zwitserse stad als laatste voorbereiding op het EK waaraan ze voor het eerst deelnemen. Oranje start de Europese titelstrijd komende donderdag in de Noorse stad Trondheim met een wedstrijd tegen Duitsland en speelt in de groepsfase ook tegen Letland en Spanje. De bondscoach maakt begin van de komende week de definitieve selectie bekend.