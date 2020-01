Litouwer Zala verrast met winst in openingsetappe Dakar

De Litouwer Vaidotas Zala is de verrassende winnaar van de eerste etappe van de Dakar-rally bij de auto’s. In zijn privé-MINI liet hij toprijders van fabrieksteams als dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel (MINI, tweede) en diens teamgenoot Carlos Sainz (derde) achter zich. De Nederlander Bernhard ten Brinke van Toyota Gazoo Racing finishte als vijfde op 6.30 van de winnaar.

Ook Erik van Loon (Overdrive Toyota) haalde nog net de top tien. Ten Brinke en zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul kregen in de slotkilometers voor de tweede keer te maken met een lekke band, maar haalden daarmee de finish. Voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso eindigde bij zijn debuut in Dakar als elfde op iets meer dan een kwartier.

Bij de motoren was titelverdediger Toby Price op zijn KTM de snelste van de 144 deelnemers die in het Saudische Jeddah van start waren gegaan. De Australiër bereikte de finish in Al Wajh ruim twee minuten eerder dan de Amerikaan Ricky Brabec op zijn Honda. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde.

De wedstrijd wordt dit jaar voor het eerst verreden in Saudi-Arabië.