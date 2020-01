Roes verbaast met nationale titel shorttrack

Sven Roes heeft tegen de verwachtingen in de nationale shorttracktitel veroverd bij de mannen. De Fries maakte in Leeuwarden het verschil in de superfinale over 3000 meter. Roes werd in de superfinale tweede, achter Jens van ’t Wout. Dylan Hoogerwerf werd op het afsluitende – en tevens beslissende – onderdeel derde.

Roes legde de basis voor de Nederlandse titel op de 1500 meter, die hij verrassend wist te winnen. Hij hield op het eerste onderdeel Daan Breeuwsma en Friso Emons achter zich. Op de 500 meter eindigde Roes naast het podium en op de 1000 meter werd hij tweede.

De afgelopen twee NK’s, beide keren in Heerenveen gehouden, werden gewonnen door Breeuwsma. Ditmaal werd Breeuwsma tweede, het brons was voor Hoogerwerf.