Schulting klasse apart op NK shorttrack

Suzanne Schulting heeft met overmacht de nationale shorttracktitel veroverd. De olympisch kampioene was in Leeuwarden op de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter een klasse apart.

De 22-jarige Schulting werd in 2017 ook Nederlands kampioene. Vorig jaar werd ze in Heerenveen tweede, achter Lara van Ruijven.

Op de 1500 meter was Schulting sneller dan Yara van Kerkhof en Rianne de Vries, die tweede en derde werden. Op de 500 meter was het podium hetzelfde en op de 1000 meter werd De Vries tweede en Van Ruijven derde.

Sven Roes zorgde bij de mannen voor een verrassing door, voor Daan Breeuwsma, de 1500 meter te winnen. Op de 1000 meter was Breeuwsma wel de beste en de 500 meter werd gewonnen door Dylan Hoogerwerf. Bij de mannen valt de beslissing later op zondag op de 3000 meter