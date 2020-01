Rozier leidt basketballers Hornets in overtime langs Mavericks

De basketballers van Charlotte Hornets hebben in overtime Dallas Mavericks met 123-120 verslagen. De 39 punten van de Sloveense ster Luka Doncic waren in Dallas voor de Mavericks net niet voldoende voor een zege.

Terry Rozier en Devonte’ Graham waren de grote mannen bij de Hornets, door respectievelijk voor 29 en 27 punten te tekenen. De bezoekers hadden in het tweede kwart een voorsprong van twintig punten, maar het draaide toch nog uit op overtime. In de verlenging maakte Rozier 7 van de 20 punten.

Voor de Hornets is het de tweede opeenvolgende uitzege, na een reeks verliesbeurten van zes. Voor de thuisploeg was het de derde nederlaag in vier duels.